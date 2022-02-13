«Ляйсан Утяшевой больше нет»: жена Павла Воли задумалась о смене фамилии

Ко Дню святого Валентина Ляйсан Утяшева пригласила в свое YouTube-шоу «Дерзкая готовка» влюбленную пару: рэпера T-killah (настоящее имя — Александр Тарасов) и телеведущую Марию «Какдела». Пара сочетала себя узами брака в 2019 году.

Первым делом известная гимнастка спросила Марию Белову, взяла ли она фамилию мужа. Та ответила, что она уже два года Тарасова. Ее супруг признался, что до сих пор не может в это поверить, и для мужчины очень приятно, когда жена берет его фамилию.

«Я до сих пор Ляйсан Утяшева, уже как десятый год… — начала рассуждать ведущая шоу. – Я вот думаю, может, действительно, на «десяточку» сделать приятное… Вначале надо такой пронзительный ролик выпустить: «Ляйсан Утяшевой больше нет». В стиле Бузовой, вот так (закрыла лицо ладонью, — Прим. авт.)»

T-killah одобрил эту идею и добавил, что ее нужно преподнести как сюрприз для мужа. А вообще неплохо бы сделать двойную фамилию Утяшева-Воля. Но Ляйсан такой вариант показался слишком длинным.

Напомним, спортсменка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля поженились в ноябре 2012 года. У пары родились двое детей.

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