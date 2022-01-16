«Выбросили в отстойник»: известная артистка ужаснулась решением детей Леонида Куравлева

Недавно Леонид Куравлев был госпитализирован в Коммунарку. Его состояние тяжелое, врачи не дают никаких прогнозов. Известно, что последние полгода 85-летняя звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» жил в доме престарелых, куда его отправили дети.

«Смотрю «Пусть говорят», где речь идет о Леониде Куравлеве, которого дети, извините, выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник (не важно, как называют это заведение, где предлагают участие в самодеятельности рисование, вязание, всякие кружки). Ужасная комната, вещи на полу. Это народный артист, человек, скромнее которого я не встречала. Извините, хочется орать, выть, слов нет…», — написала в своем фейсбуке Жанна Коренная.

Напомним, ранее стало известно, что актер буквально отрекся от своей дочери Екатерины.

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