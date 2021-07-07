Неужели мамой? Дмитрий Шепелев рассказал, как сын Платон называет его избранницу

Шоумен уже несколько лет вместе с Екатериной Тулуповой.

Сыну покойной певицы Жанны Фриске Платону в апреле исполнилось восемь лет. Шесть из них мальчик живет без мамы. Воспитанием Платона занимается его отец, известный телеведущий Дмитрий Шепелев и избранница шоумена Екатерина Тулупова.

Пара уже довольно давно вместе. Судя по всему, Екатерина сумела заменить мальчику маму. Но тем не менее, ни Шепелев, ни Тулупова не настаивают, чтобы Платон обращался к ней именно так.

В сторис Instagram шоумен рассказал, как его сын обращается к Екатерине. Оказывается, все просто – Платон зовет избранницу папы по имени.

«Катя», — ответил Шепелев на вопрос подписчиков о том, как Платон зовет Екатерину.

К своему младшему брату Тихону, появившемуся на свет весной, мальчик особого интереса не проявляет.

«Уделяет ему примерно десять секунд в сутки. Это много», — рассказал Дмитрий Шепелев о дружбе Платона с младшим братом.

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