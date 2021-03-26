«Добро пожаловать!»: Дмитрий Шепелев показал своего новорожденного малыша

Телеведущий во второй раз стал отцом.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram показал своего новорожденного малыша от дизайнера Екатерины Тулуповой. На снимке можно увидеть, как он улыбается и нежно держит на руках крохотного наследника.

«Добро пожаловать!» — кратко подписал он фотографию.

В комментариях отметились друзья Шепелева. К примеру, Анна Хилькевич написала: «Ах! Поздравляем». Не остался в стороне и телеведущий Тимур Еремеев, который заменил Шепелева на посту ведущего шоу «На самом деле». «Поздравляю, счастье», — написал он.

Напомним, что Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова познакомились благодаря своим детям от предыдущих браков. Лада и Платон ходили в один детский сад. Между дизайнером и телеведущим очень быстро вспыхнули чувства. Шепелев не раз отмечал, что Екатерина именно тот человек, которого он так долго искал.

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