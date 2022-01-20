«Играю любимую Голду в «Поминальной молитве»: Железняк показала, как выглядит без макияжа

Звезда сериала «Сваты» поблагодарила за все в своей жизни Бога.

Актриса Олеся Железняк в Instagram показала, как выглядит без макияжа. Отметим, что звезде сериала «Сваты» сейчас 47 лет и она в прекрасной форме.

«В этот Крещенский вечер играю любимую Голду в спектакле «Поминальная молитва». Спасибо, Господи, за все! Всех с праздником Крещения Господня!» Олеся Железняк

«Спасибо за прекрасный спектакль в Минске. Вы – невероятная», «Хороша в любых образах. Прекрасная актриса», «Не устаем вами восхищаться», — отреагировали в комментариях пользователи.

Напомним, что Олеся Железняк играет уже много лет на сцене театра «Ленком». Особую известность она приобрела после выхода на экраны сериала «Сваты».

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