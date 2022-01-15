«Фигура огонь»: Ксения Бородина поддержала микротопом упругую грудь

Телеведущая Ксения Бородина разместила в личном микроблоге фотографию из отпуска. Знаменитость вернулась с Мальдивских островов в Москву, при этом она не устает хвастаться снимками своих пляжных образов.

Бородина в лиловом топе на тонких лямках и белоснежных шортах с бахромой запечатлелась на фоне голубой воды океана. Ксения продемонстрировала плоский животик.

После участия в шоу «Ледниковый период» Бородина похудела и теперь может хвастаться рельефным прессом. Знаменитость в свои 38 лет не стесняется демонстрировать сочные формы. И фолловеры только рады «горячему» контенту Бородиной.

«Как всегда, красотка!», «Ксюша – вы суперская, фигурка как надо», «Красотка!», «Классно выглядите», «Идеал женской красоты», «Фигура огонь», – похвалили фигуру Ксении поклонники.

Напомним, ранее Ксения Бородина высказалась после ДТП с участием бывшего мужа Курбана Омарова. Телеведущая отметила, что ей все равно на состояние экс-возлюбленного. Бородина отметила, что не обращает внимание на предателей, которые изменили ей.

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