Сногсшибательная мама: Лобода в блестящем мини-бикини запечатлелась с подросшими дочками на пляже

Певица поделилась кадром с отдыха в старый Новый год.

Светлана Лобода является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что ее гастроли расписаны на месяцы вперед. Певица летает на частных самолетах и посещает модные показы.

Примечательно, что в 39 лет она может похвастаться стройной фигурой. Артистка выступает в ярких и женственных образах. Она не боится демонстрировать красоту своих форм на публике.

В одном из интервью Лобода призналась, что дочки Евангелина и Тильда теперь живут в Европе. Более того, певица счастлива в отношениях, но имя избранника хранит в тайне. Этой зимой она устроила себе отпуск и прилетела с семьей на курорт.

Накануне артистка покрасовалась в бикини среди пальм. А 13 января она запечатлелась с детьми на пляже. Светлана была в блестящем купальнике. Она обнимала Тильду, которую нарядили в платок. Рядом была и Евангелина.

«Мы с девочками поздравляем вас с Новым прекрасным годом, дорогие мои», — написала звезда.

Примечательно, что Лобода подчеркнула свою фигуру и засветила «ложбинку греха». Поклонники восхитились снимком. «Вы так сверкаете рядом с детьми! Божечки, Светлана Сергеевна, вы цветете!», «Какие хорошенькие», «Какие вы прекрасные», «Вот это бюст», «Светлана, ну какие у вас сладкие детки», «Красотки растут», «Тилечка уже такая большая», — прокомментировали пост подписчики.

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