«Ноги длиннее пальм!»: Лобода в мини-бикини на завязках посветила своим «орехом»

Светлана Лобода является одной из самых высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Зачастую она делает фото на частных самолетах и хвастается брендовыми обновками.

Певица не скрывает, что много работает и делает фееричные шоу, чтобы обеспечивать себя и родных. Примечательно, что в 39 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Звезда любит подчеркивать формы яркими нарядами.

Уже давно Лобода стала мамой. Она воспитывает дочек Евангелину и Тильду, которых привезла в Европу. Еще недавно певица каталась с ними на санках.

А вот 12 января она приехала с ними на Мальдивы. В соцсети артистка поделилась пикантными кадрами. Светлана предстала в мини-бикини на тесемках цвета бронзы. Она игриво сверкнула пышным бюстом. Также звезда повернулась спиной к камере, обнажив свои бедра.

«Первые дни я просто дышала океаном после начала читать сценарий. Сегодня занимаюсь музыкой, делаю аранжировки по скайпу на новое шоу», — поделилась Лобода.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. «Хоть еще пару дней попробуй ничего не делать», «Какая вы красивая», «Светлана, вы всегда очаровательны!», «Ноги длиннее пальм!», «Вот это как у Ким», «Какая вы красотка», «Светлана, какая грация», «Ну просто богиня», «Какие тесемки соблазнительные», — прокомментировали пост подписчики.

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