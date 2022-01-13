«Мама знает, как фотографировать»: Стеша Маликова позировала для родительницы в секси-юбке с бахромой

Дизайнер Стефания Маликова разместила на личной странице в Instagram фото с Мальдивских островов. Знаменитость не утаила загорелые бесконечные ножки в юбке с молочной бахромой.
Стефания хотела красивую фотографию с пальмой. Блондинка попросила маму запечатлеть ее в пляжном образе с акцентом на стройные ножки.
Елена Маликова не с первого раза, но все же смогла сделать для дочери нужный кадр.
«Пальма, я, больше ничего. Рубрика «Любимая классика» от мамы», — поделилась Стеша.
«Правильные акценты! Мама знает, как фотографировать дочу. Красиво!», «Шоколадная блондиночка», «Какая же вы красивая!», «Очень красиво получилось в итоге. У вас потрясающий загар», «Очень красиво! Мама долго и верно старалась, это видно», «Мама — лучший фотограф! Стеша очень красивая девушка», — отметили поклонники Маликовой в комментариях под фото.
Напомним, ранее Стефания Маликова в свободном платье с принтом мильфлер и дорогих мюлях лимонного цвета собралась на ужин с семьей.
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