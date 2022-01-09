«Так меня видит мама»: Стеша Маликова прилегла на берегу океана, распустив роскошные волос

Семья популярного исполнителя и композитора Дмитрия Маликова новогодние каникулы проводит на Мальдивах.

Вместе с родителями и младшим братом Марком на экзотические острова отправилась и Стефания Маликова, которая уже, вероятно, сдала сессию в ВУЗе и может позволить себе отдых.

Микроблог Стефании Маликовой исправно пополняется новыми фотографиями, свидетельствующими о том, что каникулы звездного семейства проходят прекрасно.

Шикарные наряды, потрясающие виды, счастливые и расслабленные лица…

Стефания Маликова поделилась снимком, на котором запечатлено, как она возлежит на берегу океана с распущенными волосами. В кадре она похожа на Русалочку, прилегшую отдохнуть на белом песочке.

«Так меня видит мама», — подписала кадр Стеша Маликова.

«Красавица», «Мама лучший фотограф», «Мамочки всегда подмечают самое лучшее», — сделали Стефании комплименты ее подписчики.

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