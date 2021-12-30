«К народу задом повернулась… и пошла»: Муцениеце заглотила виноград, нырнув в бассейн кверху «сдобой»

Агата Муцениеце то и дело купается в комплиментах. Многие поклонники сошлись во мнении, что развод явно пошел актрисе из фильма «Тобол» на пользу. Сама Агата призналась, что после расставания с «мажором» Павлом Прилучным она попыталась наладить личную жизнь.

У нее было пару интрижек. А когда дело дошло до первого секса, так скажем, на стороне, Муцениеце испытала некий дискомфорт. Актриса уточнила, что у нее было стойкое чувство, что она изменяет мужу. Хотя тогда они уже жили отдельно. К тому же Павел закрутил роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

Судя по свежим кадрам в Instagram, за месяцы одиночества Агата Муцениеце все-таки раскрепостилась. Актриса позировала в лимонном купальнике, с аппетитом поедая виноград. Потом экс-возлюбленная «мажора» повернулась к народу «сдобными булочками», сексапильно нырнув в бассейн.

«К народу задом повернулась… и пошла», «Вау! Это лед в бассейн превратился?? Горячо», «Главное, чтоб бывший не увидел, заревнует», «Без Пашки стала такой красоткой! Чувственно», «Какая мамасита! И ведь не поверишь, что у нее двое детей», «Чика-бум», «Как она виноградинку заглотила… тоже захотелось сладенького», — написали фолловеры.

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