«Был ли секс после развода? Ну, конечно, был!»: Муцениеце — откровенно об интимном, доходах и разладе с «мажором»

Актриса из фильма «Тобол» призналась, что остаться в загородном доме, где они с Павлом Прилучным приняли решение разойтись, она не смогла.

Агата Муцениеце сама ведет популярные влоги, рассказывая о личной жизни и разбираясь в историях селебрити. Однако актриса из фильма «Тобол» не смогла отказать Иде Галич, когда та предложила ей прийти на интервью в рамках своего YouTube-шоу «Есть вопросики». В беседе с близкой подругой Насти Ивлеевой экс-жена «мажора» Павла Прилучного выдала все личные секреты. Какие именно? Узнаем в материале сайта Teleprogramma.pro.

Секс после развода с «мажором»

Агата честно призналась, что сейчас она не стремится найти себе вторую половинку. Хотя по-началу думала, что новые отношения привнесут в ее жизнь острых ощущений. Около месяца Муцениеце встречалась с неким мужчиной. Но потом они все-таки расстались. По словам актрисы, она поняла, что не хочет быть с кем-то рядом.

Прошло еще слишком мало времени после развода и Агата просто не была готова к чему-то серьезному. При этом Муцениеце дала понять, что попробовала секс с другим, после разлада с Павлом. Для нее это стало новым опытом. Ведь будучи замужней, актриса даже не предполагала, что когда-нибудь у нее будут другие отношения.

«Был ли секс после развода? Ну, конечно, был! Я даже пыталась отношения завести. Месяц встречалась с парнем, потом подумала: «Нет, не хочу». Пару раз было просто так. Во время первого секса после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это все неправильно», — отметила Агата.

О доходах

Оставшись, по сути, одна с двумя детьми, Агата Муцениеце с головой ушла в съемки. Актриса вместе с Дмитрием Нагиевым вела вокальный проект «Голос. Дети» на Первом канале, а теперь звезда участвует в шоу «Ледниковый период». Несмотря на занятость, экс-жена Павла Прилучного ведет свой влог, снимается в кино. И к тому же не забывает и про Instagram.

«Съемочный день стоит дешевле, чем реклама. Актерская ставка — 100 тысяч рублей в день. А реклама в Instagram стоит дороже в разы. Но я так люблю кино, что если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрала кино», — уточнила Муцениеце.

Мечтает о богатом муже?

Меркантильной себя Агата назвать не может. Она и сама прекрасно зарабатывает и в финансовой поддержке от мужчин не нуждается. Однако актриса призналась, что чувствовала бы себя неловко, живя под одной крышей с возлюбленным, чей доход значительно ниже.

«Мне бы было всегда неудобно за моего мужчину, что он зарабатывает меньше. Меня бы это парило. Мне не жалко потратить на него деньги, но меня бы это парило», — заявила Агата, дав понять, что в семье должно быть равенство.

А был ли Шипенко?

Кстати, кто не в курсе или вдруг забыл, Муцениеце приписывали пылкий роман с женатым Климом Шипенко. Надо отдать должное, актриса скандалить с прессой по этому поводу не стала. Лишь уточнила, что с режиссером фильма «Холоп» ее связывают только дружеские отношения. К тому же, Агата уточнила, что романы с женатыми для нее табу. Она никогда не стала бы разрушать семью в угоду собственной выгоде.

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