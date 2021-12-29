«Спелые грудки выскользнули!»: пассия Тимати в трусах сумоиста «проветрила ракушку»

19-летняя киевлянка Саша Дони, по слухам, отправила «в нокаут» Катю Сафарову из «Холостяка».

Саша Дони в Storeis микроблога поделилась подборкой «горячих» снимков, попозировав в гостиничном номере. Пассия рэпера Тимати, поговаривают, уже давно отправила «в нокаут» звезду «Холостяка» Катю Сафарову. По слухам, именно с 19-летней киевлянкой музыкант наслаждался отдыхом на Мальдивах.

Кстати, обсуждая пляжные снимки двух красоток, поклонники сошлись во мнении, что у Дони прелести куда внушительнее нежели, чем у Сафаровой. Другие предположили, что свой бюст в «бодрую стойку» новая пассия Тимати привела с помощью силикона. Однако Саша на эти слухи никак не отвечает.

На свежих фото «спелые грудки» звездной блондинки едва уместились под крошечными треугольниками бикини, аппетитные полушария так и норовили выскользнуть из-под ткани. Дони сверкнула и мощными бедрами в трусах сумоиста.

«Щегольнула телесами», «Все показала и груди в „бодрой стойке“, и сочный бюст», «Эта милашка давно отправила в нокаут красотку из «Холостяка», «Спелые грудки выскользнули», «Озорница!» — пишут фолловеры.

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