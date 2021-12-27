«Оп! Бюстгальтер будет лишним?»: пассия Тимати с голой грудью сексапильно восседала на постели

Поговаривают, что рэпер Тимати увлекся красоткой-блондинкой Сашей Дони. По слухам, они вместе отдыхали на Мальдивах. В Storeis микроблога подруга шоумена то и дело публикует снимки, позируя с роскошными букетами роз. Кто же так одаривает 19-летнюю киевлянку? Многие поклонники считают, что знаки внимания Саше оказывает именно рэпер. Сама Дони о любовных приключениях умалчивает.

В своем Instagram модель то и дуло постит снимки в белье, дошло до того, что Саша даже сняла бюстгальтер, прикрыв «сочный» бюст коленкой. Пассия Тимати соблазнительно восседала на постели, демонстрируя свою привлекательную фигурку на белых простынях. Все самое интересное Дони скрыла, так что рассмотреть какие-то «интимные подробности» фанаты не смогли.

«Словно после бурной ночи», «Почему такой беспорядок в комнате? Даже постель не заправлена», «Мда… хозяюшка из нее так себе! Зато фигурка отменная, на зависть», «Оп! Бюстгальтер будет лишним?», «Коленкой смогла все прикрыть, мне казалось, что грудь у нее больше», — пишут фолловеры.

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