Милашка второклассница! Лиза Галкина до школы покрасовалась в юбке «солнце» с подтяжками и в накрахмаленной блузе

В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» Максим Галкин признался, что считает свою 72-летнюю жену Аллу Пугачеву самой ответственной мамой. У пары подрастают двойняшки — восьмилетние Гарри и Лиза. Все свое свободное время Примадонна уделяет детям и их заботам. При этом с малышами также занимается няня Оксана. Таким образом певица немного разгружает свои будни.

В личном микроблоге шоумен Максим Галкин поделился домашним снимком, запечатлев двойняшек Гарри и Лизу до школы. Дочка Примадонна щегольнула в деревенском замке в «отутюженной», кипенно-белой накрахмаленной блузе и юбке «солнце» с подтяжками.

А Гарри позировал рядом с сестрой в костюме гимназиста. Дети учатся во втором классе. К слову, в этом году на школьной линейке присутствовали не только родители двойняшек Алла Пугачева и Максим Галкин, компанию им составила и внучка певицы Клавдия Земцова, которая гостила у именитой бабушки.

Двойняшки Гарри и Лиза бегло говорят на французском, неплохо музицируют, читают стихи, увлекаются вокалом, рисуют и дают мини-концерты в домашней студии в Грязи. Алла Пугачева только потворствует малышам, наблюдая со стороны за их увлечениями и творческими порывами.

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