С моложавой бабушкой: сын и дочка Лазарева в пуховых комбинезонах повеселились на улице

Наследники певца провели вечер с его мамой. Они попали на новогоднее представление.

Сергей Лазарев является одним из самых популярных исполнителей в стране. Он ездил на «Евровидение» два раза и получил множество престижных наград. Певец долгое время скрывал свою личную жизнь.

Он показал своего сына Никиту, когда мальчику было уже три года. А в 2019 году артист публично представил свою дочку Анну, которой уже был годик. В одном из интервью он признался, что прибегнул к услугам суррогатной мамы.

Примечательно, что в этом году Сергей стал чаще показывать наследников. Он брал их с собой на «Новую волну» в Сочи, а осенью отпраздновал день рождения каждого малыша.

А так как у его сына начались каникулы в школе, мальчик больше времени проводит с родными. На днях мама Лазарева Валентина Викторовна сводила внуков на новогодний праздник, который прошел на улице.

Анна была в розовом пуховом комбинезоне, а ее брат в таком же наряда цвета хаки. Они насладились представлением, поводили хоровод у елки и увидели салют.

«Как приятно на свежем воздухе попасть на праздник! Спасибо организаторам!» — написала мама звезды.

Поклонники не только восхитились подросшими детьми, но и моложавой мамой Сергея. «Какие же красивые и прекрасные», «Очень милые», «Как вы молодо выглядите», «Прекрасная бабушка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что на днях Алла Пугачева и Максим Галкин устроили у себя дома праздник для двойняшек Лизы и Гарри, а также одноклассников малышей.

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