«Никита танцует»: Лазарев привел дочку в белом костюме с мини-юбкой на выступление брата

Певец посетил отчетный концерт «Тодес». На сцене выступил его сын, а сам он с дочкой наблюдал за ним из зала.

Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Он недавно снова спел в дуэте с Владом Топаловым. В свое время они начинали карьеру вместе. Певец дважды ездит на «Евровидение». Он также обладает множеством наград.

Но за последние годы ее жизнь изменилась. Он успела стать папой. Сначала артист показал сына Никиту, а потом и дочку Анну. В одном из интервью он признался, что детей выносили суррогатные мамы.

В этом году Лазарев стал чаще брать наследников с собой на разные мероприятия. Он также минувшей осенью отметил день рождения сначала дочки, а потом и сына. Раньше артист предпочитал не афишировать семейные праздники.

А 20 декабря он отправился на концерт «Тодес». В школе танцев Аллы Духовой занимаются его дети. На этот раз Никита выступил на сцене, а Сергей сидел в зале с дочкой.

«Мы пришли посмотреть на отчетный концерт балета Аллы Духовой „Тодес“. Никита танцует сегодня, а мы в зале. Интересно, Анют? Ждем братика», — сказал артист.

Позже он запечатлел наследников с Духовой. Его дочка предстала в белом наряде с джемпером и мини-юбкой.

«Мои юные танцоры», — восхитился певец.

Поклонники тоже были в восторге от малышей. Многие отметили, что они наследники подросли. «Какая красивая девочка», «Ну просто красотка», «У вас чудесные детки», «Ну просто прелесть», «Что за ангелочки», «У вас талантливые детки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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