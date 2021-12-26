«Тимати-то шибануло разрядом?»: Сафарова из «Холостяка» в леотарде с дырой на всю грудь, вывалила «взбитые» бугры

Поклонники уверены, что рэпер потерял бы дар речи, если бы увидел свою бывшую пассию.

Пока рэперу Тимати приписывают роман с 19-летней киевлянкой Сашей Дони, его экс-подружка из проекта «Холостяк» во всю демонстрирует свои девичьи прелести.

Поклонники недоумевают: почему музыкант перестал оказывать знаки внимания «горячей» красотке. По типажу Катя Сафарова чем-то напоминает модель Анастасию Решетову, которая подарила Тимати сынишку Ратмира.

А музыкант, по слухам, летал на Мальдивы с Сашей Дони. Она похожа на Алену Шишкову, родившую от Тимати дочку Алису. Юнусов, как считают его фанаты, уже сам запутался в своем гареме.

Кстати, пассии Тимати из «Холостяка» есть, чем похвастаться. Так, позируя на пляже в леотарде с дырой на всю грудь, Сафарова игриво сверкнула упругими «холмиками», стиснув бюст. Фанаты пришли в полный восторг от таких «знойных» видов.

«Тимати-то шибануло разрядом??», «Хороша!! Какие упругие прелести», «Во дает! Тигрица», «А я то думала, что хоть она скромная, а тут опять голые телеса», «У нее бюст хотя бы выглядит естественно! Уж точно не силикон», «Ну а что?? Приятно взглянуть», — пишут фолловеры.

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