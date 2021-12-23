«Сверкнула сокровенным»: пассия Тимати из «Холостяка» закинула ногу на поручень в лифте, показав то, что снизу

Бывшая пассия рэпера Тимати из «Холостяка» привлекла к себе внимание поклонников сексапильным снимком в кабинке лифта. Катя Сафарова в сапога-чулках закинула ногу на поручень, сверкнув самым сокровенным, тем, что снизу.

Полы шикарного кашемирового пальто разошлись, когда звездная брюнетка подняла ногу так, что поклонники смогли рассмотреть некоторые пикантные детали. Судя по всему, Сафарова надела мини, сочетав свой лук с тонкими капроновыми чулками.

«А если в кабинку войдут?», «Упс… все же видно! Там хоть трусики-то на ней есть??», «А что бы сказал Тимати?», «В чулках и бедра в растяжку», «Лишь бы сокровенным сверкать», «Ни стыда, ни совести! Что за времена??», «Все принялись разглядывать… что там, да как!!», «Главное, чтобы в лифте не застряла до ночи», «А если тряхнет трос, можно и шлепнуться», «Срамота! Полуголая хоть и в пальто», «А что там Тимати? Понравилась??», «Озорница какая» — написали фолловеры.

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