«Решила утеплиться»: Ксения Бородина появилась на работе в белоснежной шубке Тедди

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Ей регулярно приходится вести реалити- шоу «Дом-2». Для появления в кадре она подбирает себе наряды. Каждый сезон телеведущая обновляет гардероб. И если летом она можно носить платья, то с наступлением осени ей приходится утепляться.

В обычной жизни Ксения следит за модой и тратит крупные суммы денег на обновки. Ранее она отметилась в косухе, а также в пальто с модным принтом. А так как скоро настанет зима, теперь она отправилась на съемки уже в плюшевой шубке Тедди белого цвета. Наряд также дополнила водолазка и кожаные шорты. Бородина также выбрала высокие черные сапоги на толстой подошве.

«Наконец-то я сегодня доехала до работы. Решила утеплиться. По-моему так прикольно! Мне еще нравится как сделала эта шубка. Вот есть стеклянный скатывающийся мех. А тут такой густой, мягкий ворс! В ней вы точно не замерзнете даже в самые сильные морозы. Вам будет очень тепло и комфортно. Сочетать можно с джинсами, юбками, даже со строгими брюками. Вот я сегодня в кожаных шортах, тоже красиво очень. Так хорошо, белый цвет. Очень идет», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие одарили ее комплиментами. Примечательно, что ранее Саша Савельева также отметилась в белой плюшевой шубе.

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