«Объявите себя парой»: Клава Кока и Егор Крид вызвали слухи о романе

Исполнительница Клава Кока разместила на личной странице в Instagram снимок с Егором Кридом. Знаменитости называют себя друзьями, но поклонники им не верят.
Не так давно музыкант Егор Крид расстался с блогершей Валей Карнавал.
А певица Клава Кока разорвала отношения с блогером Димой Гордеем.
И теперь оба артиста свободны. Клава и Егор стали часто появляться вместе на публике. Недавно Крид и Кока улетели в Дубай. До этого знаменитости вместе отметили Хеллоуин.
Клава Кока поделилась совместным фото с другом. Крид и Кока в красно-белых платках прокатились на внедорожнике по пескам пустыни в Арабских Эмиратах.
Поклонникам исполнителей показалось, что между Клавой и Егором есть особая привязанность друг к другу.
«Вы смотритесь с Кридом», «Милашки», «Объявите уже себя парой, мы порадуемся», «Красивая пара», — написали фолловеры Клавы Коки в комментариях под снимком.
Напомним, ранее Клава Кока поделилась снимками модной примерки новых вещей люксового бренда. Артистка отдала предпочтение силуэтному платью и сумочке песочного оттенка, которые разрабатывала сама Ким Кардашьян.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.