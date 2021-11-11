«Объявите себя парой»: Клава Кока и Егор Крид вызвали слухи о романе

Поклонники артистов верят, что между Клавой и Егором больше, чем просто дружба.

Исполнительница Клава Кока разместила на личной странице в Instagram снимок с Егором Кридом. Знаменитости называют себя друзьями, но поклонники им не верят.

Не так давно музыкант Егор Крид расстался с блогершей Валей Карнавал.

А певица Клава Кока разорвала отношения с блогером Димой Гордеем.

И теперь оба артиста свободны. Клава и Егор стали часто появляться вместе на публике. Недавно Крид и Кока улетели в Дубай. До этого знаменитости вместе отметили Хеллоуин.

Клава Кока поделилась совместным фото с другом. Крид и Кока в красно-белых платках прокатились на внедорожнике по пескам пустыни в Арабских Эмиратах.

Поклонникам исполнителей показалось, что между Клавой и Егором есть особая привязанность друг к другу.

«Вы смотритесь с Кридом», «Милашки», «Объявите уже себя парой, мы порадуемся», «Красивая пара», — написали фолловеры Клавы Коки в комментариях под снимком.

Напомним, ранее Клава Кока поделилась снимками модной примерки новых вещей люксового бренда. Артистка отдала предпочтение силуэтному платью и сумочке песочного оттенка, которые разрабатывала сама Ким Кардашьян.

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