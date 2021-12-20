«Лишь бы Тимати заметил?»: пассия экс-«холостяка» в алых трусиках-танга прихвастнула крепкими бедрами

Новая пассия рэпера Тимати знает, как привлечь к себе внимание поклонников: то 19-летняя красавица-блондинка щеголяет своими эффектными шпагатами, закидывая ноги выше головы, то забывает надеть белье. А позируя на «сочном» фото в Storeis микроблога, Саша Дони сверкнула своими крепкими бедрами в алых трусиках-танга.

Фанаты модели уверены, что оголяется Саша только для того, чтобы привлечь внимание Тимати. А тот, по слухам, женским вниманием не обделен. Расставшись с мамами своих детей — Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой, — музыкант мечтал построить отношения на проекте «Холостяк». Правда, девушки пачками покидали шоу, не пройдя жесткий отбор любвеобильного Тимати.

«Лишь бы Тимати заметил?», «Такими ягодицами можно орехи колоть», «В алых трусиках, кого соблазняете-то??», «Грудь как-то неестественно смотрится на фоне тонкой талии», «Фигурка как у куклы Барби», «Выгуливает свои прелести у всех на виду!! А если Тимати приревнует?», «Купите ей одежду, где ваши ухажеры? По бутикам не водят??», «Лишь бы голышом скакать!» — пишут фолловеры.

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