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«Лишь бы Тимати заметил?»: пассия экс-«холостяка» в алых трусиках-танга прихвастнула крепкими бедрами

19-летняя киевлянка Саша Дони интимно разделась до исподнего, сверкнув грудями в «бодрой стойке».

«Лишь бы Тимати заметил?»: пассия экс-«холостяка» в алых трусиках-танга прихвастнула крепкими бедрами
Саша Дони. Фото: Instagram.com/sashadony

Новая пассия рэпера Тимати знает, как привлечь к себе внимание поклонников: то 19-летняя красавица-блондинка щеголяет своими эффектными шпагатами, закидывая ноги выше головы, то забывает надеть белье. А позируя на «сочном» фото в Storeis микроблога, Саша Дони сверкнула своими крепкими бедрами в алых трусиках-танга.

Фанаты модели уверены, что оголяется Саша только для того, чтобы привлечь внимание Тимати. А тот, по слухам, женским вниманием не обделен. Расставшись с мамами своих детей — Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой, — музыкант мечтал построить отношения на проекте «Холостяк». Правда, девушки пачками покидали шоу, не пройдя жесткий отбор любвеобильного Тимати.

Любовница Тимати - Саша Дони
Саша Дони в алых стрингах щегольнула подтянутыми бедрами. Фото: Instagram.com/sashadony

«Лишь бы Тимати заметил?», «Такими ягодицами можно орехи колоть», «В алых трусиках, кого соблазняете-то??», «Грудь как-то неестественно смотрится на фоне тонкой талии», «Фигурка как у куклы Барби», «Выгуливает свои прелести у всех на виду!! А если Тимати приревнует?», «Купите ей одежду, где ваши ухажеры? По бутикам не водят??», «Лишь бы голышом скакать!» — пишут фолловеры.

Любовница Тимати - Саша Дони
Пассия Тимати позировала в ванной, соблазнительно сверкнув тонкой талией. Фото: Instagram.com/sashadony

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