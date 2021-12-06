«Что за раскладушка?»: пассия Тимати раздвинула бедра дугой в вертикальном шпагате прямо на кухне

Пассия рэпера Тимати лишила поклонников дара речи. 19-летняя киевлянка Саша Дони похвасталась своей эффектной растяжкой прямо на кухне. Встав в дверном проеме, красавица-блондинка закинула ногу выше головы, разведя бедра дугой. От такого зрелища мужская часть подписчиков манекенщицы в Instagram буквально затрепетала, ну а женская поспешила пристыдить красотку за сексапильность.

Соблазнительная поза Саши Дони привела фанатов в состояние полной эйфории. Пока одни с любопытством рассматривали девичью фигуру модели, другие сыпали шутками и посмеивались над 19-летней киевлянкой. Так, хейтеры сошлись во мнении, что пассии Тимати не стоило демонстрировать свои прелести во всей красоте. Так как рэперу это может не понравится. А другие посчитали, что Саша Дони специально привлекает к себе внимание Тимати.

«Орешек тряпицу поглотил», «На кухне и такие зазывные позы??», «Что за раскладушка??», «Пришла за ужином и забыла, что хотела??», «Ноги стрелой гнет! Во дает!!», «Пушка», «Ну горяча», «Что за львица??», «Смелая малышка», «Тиман такого не видал?», «Шорты меж булок», «Стрекоза», — написали фолловеры.

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