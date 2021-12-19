Ну чем не Хюррем султан? Мерьем Узерли покрыла голову капюшоном-накидкой на турецкий манер

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» любит экспериментировать с имиджем. Она успела побывать и блондинкой, и шатенкой. А теперь она снова рыжая.

Мерьем Узерли — дважды мама. У нее есть дочки: Лара и Лили. С отцом своего первенца актриса из турецкого сериала «Великолепный век» рассталась еще будучи беременной. В новых отношениях партнерша Халита Эргенча родила второго ребенка. Своего нынешнего избранника актриса тщательно скрывает. При этом Мерьем говорит, что ее возлюбленный прекрасно относится к детям и как свою дочь принял малышку Лару.

Хотя Узерли покинула проект до его окончания, многие поклонники до сих пор сравнивают каждый образ актрисы с теми нарядами, которые носила Хюррем султан. К примеру, фанаты пришли в восторг, когда Мерьем покрыла голову капюшоном-накидкой в восточном стиле.

«Сразу стала похожа на Хюррем султан», «И все-таки какая необычная у нее внешность! Эти яркие пронзительные глаза, пухлые губы, нежный овал лица — ну просто майская роза», «В такую легко влюбиться! Ну какая еще Махидевран султан? Конечно, Сулейман не устоял», «Так скучаем по нашей Хюррем», «Ну просто богиня!», «Очаровательная султанша», «Идеальная! Султан Сулейман бы не устоял», — пишут фолловеры.

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