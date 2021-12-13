«От любимой султанши Сулеймана не осталось и следа»: как Мерьем Узерли выглядит на редком фото из Стамбула

Мерьем Узерли проснулась знаменитой после выхода на экран турецкого сериала «Великолепный век». Актриса сыграла одну из главных ролей в исторической ленте, представ в образе славянской рабыни Роксоланы, которой удалось женить на себе султана Сулеймана. Хюррем султан считалась одной из самых влиятельных женщин своего времени. А как сейчас выглядит партнерша Халита Эргенча, узнаем в материале сайта Teleprogramma.pro.

В сериале Мерьем Узерли могла похвастаться пышной фигурой. Героиня актрисы практически без перерыва рожала султану Сулейману детей. Наследники появлялись чуть ли не каждый год. Шехзаде Мехмет, дочь Михримах, шехзаде Селим, шехзаде Баязид и шехзаде Джихангир. По одной из версий, Хюррем султан также родила шехзаде Абдулу, который скончался в младенчестве. Однако некоторые историки настаивают на том, что этот ребенок приходился сыном Махидевран султан, которая приходилась главной соперницей Хюррем на протяжении многих лет.

Субтильная девушка, по мнению сценаристов, едва ли могла бы подарить султану Сулейману такое количество детей. Поэтому на роль Хюррем султан выбрали красавицу Мерьем Узерли, которая могла похвастаться мягкостью форм. Позже сама актриса призналась, что на нервной почве из-за эмоционального выгорания она стала поправляться еще больше. И, можно сказать, превратилась в пышечку.

К третьему сезону Мерьем Узерли все-таки немного похудела. Актриса играла уже не юную фаворитку султана Сулеймана с миловидно-девичьим личиком, а властную госпожу, которая привыкла повелевать.

Ну а в обычной жизни, спустя семь лет после съемок в «Великолепном веке», Мерьем Узерли выглядит очень молодо. Актриса заметно сбавила в весе, и это при том, что у нее двое детей: дочки Лара и Лили.

На свежем редком фото в Стамбуле партнерша Халита Эргенча предстала в узких слаксах, ультрамодном приталенном жакете с металлическими «золотыми» пуговицами и ботильонах на каблучке. Мерьем Узерли сделала акцент на стройности фигуры, подчеркнув изящную талию.

«От любимой султанши Сулеймана не осталось и следа», «Такой стройностью Хюррем похвастаться не могла», «Как сильно она похудела! Небо и земля!! Не узнать», «И это наша Хюррем султан?? Совсем другая», «Даже не знаю, понравилась ли султану Сулейману такая стройная Хюррем», «Вся утянулась, фигурка — топчик», — пишут фолловеры.

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