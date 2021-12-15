«Икона стиля просто»: Муцениеце отметилась в рваном трикотажном костюме и модном бомбере

Агата Муцениеце уже длительное время строит карьеру в кино. Она была в браке с Павлом Прилучным, но год назад они расстались. Примечательно, что после болезненного развода ее карьера пошла в гору.

Теперь Агата чаще снимается в кино и даже ведет передачи. А также она принимает участие в шоу «Ледниковый период». Артистка не перестает совершенствоваться. Она заметно похудела за последние месяцы.

Так как близится Новый год, то грядет финал ледового проекта. 14 и 15 декабря прошли репетиции и заключительные съемки. Агата перед тем, как отправится на арену, запечатлелась в лифте.

Если обычно она блистает на светских раутах в вечерних платьях, то теперь звезда предстала в трикотажном костюме фиолетового цвета. Кардиган имел рваные края. В этом сезоне рваные вещи стали особенно актуальны. Так Кети Топурия носит рваные свитера.

Ее лук дополнил бомбер оверсайз с узором на рукавах. Актриса была без макияжа и укладки. Она надела шапку лавандового цвета.

«Круги под глазами фиолетовые в цвет костюма. Ну я сегодня икона стиля просто», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как одета артистка. Многие признались, что любят Агату за естественную красоту. «Какая роскошная», «Ну просто красотка», «Рваные наряды прям тренд, но мне это не понять», «Вам идет фиолетовый», «Агата, вы та, кто из без косметики выглядит прекрасно», «Ваша куртка меня покорила», «Самая стильная мамочка», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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