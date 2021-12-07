«Может меня уничтожить»: Муцениеце высказалась о критике Тарасовой в «Ледниковом периоде»

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова не особо жалует Агату Муцениеце в «Ледниковом периоде». Из уст именитой наставницы в адрес молодой актрисы чаще слышится критика, чем похвала.

Об этом придирчивом отношении 32-летняя артистка порассуждала в новом интервью.

«Единственное, из-за чего мне обидно, — что Татьяна Анатольевна каждый раз замечает только мои ошибки, она никогда не делает акцент на каких-то моих достижениях. Но я пытаюсь воспринимать ее слова как комментарии строгого тренера, который верит в меня и хочет, чтобы я все делала идеально», — говорит Агата.

Звезда кино и молодая мама верит, что колкие комментарии Тарасовой в ее адрес вызваны особым отношением и желанием заставить актрису больше стараться на льду. Но при этом Муцениеце хочет, чтобы ее мотивировали все-таки методом «кнута и пряника».

«Одна только критика может меня уничтожить — я в какой-то момент перестану верить в себя и не захочу идти дальше. Соответственно, мне очень важно, что меня критикуют, но мне также важно, что Илья Авербух замечает, например, мой рост», — цитирует участницу ледового шоу журнал Grazia.

Агата отметила, что суть проекта — научиться во время него кататься красиво, чтобы зрители видели прогресс звезды. По словам актрисы, она счастлива, что смогла научиться чему-то новому и преодолеть себя. И что может быть прекраснее, чем обучаться катанию на коньках у олимпийского чемпиона? Напомним, актриса катается в паре с Александром Энбертом.

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