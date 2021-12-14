«Гарик чует, где сдоба пышней»: пассия Харламова в изящных стрингах одурманила мягкостью ягодиц

Поговаривают, что резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов просто без ума от своей новой пассии. 28-летняя Екатерина Ковальчук, по слухам, отвечает юмористу взаимностью. Надо признать, что комик выбирает себе в спутницы одних только красоток. Сначала Кристина Асмус, которая доводила фанатов до исступления горячими ролями в кино, ну а теперь Ковальчук.

На пляжных снимках актриса дурманит поклонников своими пышными формами. При всей стройности Екатерина Ковальчук может похвастаться весьма упитанным «поплавком». Актриса не стесняется позировать в купальнике, сверкая прелестями в стрингах. Пассия Харламова может дать фору и стройным моделям.

«Гарик чует, где сдоба пышней!», «Ну красавица», «Завидуем Харлашке! Вот у кого отменный вкус на прелестниц», «Кристи тоже была не промах! Ну а новая подружка, так полный восторг», «Богиня! Залюбовались вашим стройным телом», «Харлаша не зря на диету сел! Надо теперь успевать за подружкой», «Шикарный вид сзади», «Стройняшка!» — пишут фолловеры.

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