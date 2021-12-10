«При ходьбе булки трутся! Гарик затрепетал?»: пассия Харламова с тряпицей поделила «орешек» надвое

Ранее бывшая жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова — актриса Кристина Асмус — ответила на вопросы поклонников о новом возлюбленном. Так звездная блондинка буквально вышла из себя, защищая личное пространство. Экс-жена юмориста заявила, что уже давно не одинока. И якобы успела перезнакомить всю свою семью с новым ухажером. Вот только непонятно, знает ли дочка актрисы, Анастасия, что ее родители счастливы, но порознь.

По слухам, комик закрутил тайный роман с 28-летней Екатериной Ковальчук. Влюбленные всюду появляются вместе. Пассия юмориста как две капли воды похожа на Кристину Асмус. И к тому же актриса может похвастаться соблазнительными формами. Так, позируя в монокини, возлюбленная Гарика Харламова сверкнула пышными «булочками», устроив мини-дефиле.

«При ходьбе булки трутся! Гарик затрепетал?», «Ну что? Пробудила в мужике его петушка??», «Кристи и рядом не стояла», «Харлаша кинулся сзади с полотенцем?? Прикрывать тылы», «Уф… эти булочки с пылу, с жару», «Вот чем Гарика в себя влюбила», «Умеет Харлашка себе подружек находить! Одна другой краше», «Вам там ничего не трет?? Тряпица меж бедер… удобно?», «Походка от бедра», — написали фолловеры.

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