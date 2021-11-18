«Просто потрясающе»: Стеша Маликова отметилась в кожаном комбинезоне и модных босоножках Bottega Veneta

Дочка Дмитрия Маликова на вечеринке появилась в монохромном образе, который оценила стилист Валентина Лаблюк.

Стеша Маликова уже давно проявила себя, как бизнесвумен. Дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон училась в МГИМО. Даже во время начала пандемии она помогала родителям воспитывать ее брата Марка.

Она также много путешествует и посещает светские рауты. А так как наследница артиста создала свой бренд одежды, то часто носит наряды своей марки. Она следит за модой.

больше по теме Стеша Маликова в небесно-голубой блузке с перьями и блестящих босоножках появилась на балу Наследница Дмитрия Маликова в этом году стала гостьей на балу дебютанток Tatler.

Недавно Стеша посетила бал дебютанток Tatler. Она была в нежном костюме с перьями. А вот накануне юная бизнес-леди повеселилась на вечеринке подруги в черном кожаном комбинезоне и жакете в тон.

Лук дополнили мерцающие босоножки со стразами Bottega Veneta. Маликова позировала на стуле в монохромном аутфите. На ее голове также был ободок с пером в стиле «Великого Гэтсби».

«Огни большого города вчера сияли для тебя! Поздравляю», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие адресовали ей комплименты. Для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Валентина Лаблюк.

«Стефания красивая девушка, которая прекрасно ощущает свое стилевое направление, умеет его красиво и оригинально преподносить и выглядит всегда просто потрясающе. «Да, комбинезоны, да еще и в кожаном исполнении один из ведущих трендов этого сезона. Стефания в нем выглядит просто потрясающе. Комбинезон девушка дополнила босоножками Bottega Veneta из крайней коллекции», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Валентина Лаблюк — стилист. Окончила школу Stylewithgalab, а так же повышалась в школе Ustyle. Опыт работы 1 год. В ее списке достижений уже десятки счастливых клиентов, публикации в заграничных и российских журналах.

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