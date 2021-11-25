Черном с перьями или силуэтное алое: Стеша Маликова показала два праздничных платья

Стеша Маликова уже давно стала самостоятельной. Раньше Дмитрий Маликов переживал, когда она поступала в МГИМО, а в этом году она успешно окончила вуз. Более того, дочка певца занимается продвижением своего бренда одежды.

Она всегда много путешествовала и регулярно оказывалась на светских раутах. Стеше нравилось наряжаться, поэтому теперь она создает не только повседневные наряды, но праздничные коллекции.

Так как до Нового года остается чуть больше месяца, дочка артиста уже приготовила несколько образов для главной ночи в году. На фотосессии она предстала в черном элегантном платье макси с перьями. Наряд свободного кроя скрыл фигуру, сделав визуально ее еще более хрупкой. Маликова дополнили образ босоножками на шпильке.

А также наследница певица покрасовалась в алом силуэтном мини-платье с открытым плечом. Она дополнила наряд не только босоножками, но и боа в тон.

«Она оставляет немного блеска, куда бы ни пошла», — написала юная бизнеследи.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие отметили, что им понравились вечерние наряды. «Невероятно красивые образы. Смотрятся шикарно, дорого. В таком платье можно почувствовать себя королевой бала», «Красавица и умница Стеша», «Очень красивое черное платье», «У вас особенный вкус», «К ним бы еще вашу фигурку», — прокомментировали пост подписчики.

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