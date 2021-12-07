«Вмятина на ягодице? Гарик постарался?»: пассия Харламова в трусиках-танга повиляла «сдобой»

Поговаривают, что резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов закрутил роман с 28-летней Екатериной Ковальчук. Многие поклонники юмориста тут же подметили, что бывший муж Кристины Асмус недолго горевал в одиночестве. Гарик заметно постройнел, избавился от «вздымающегося животика» и превратился в настоящего мачо — покорителя девичьих сердец. По-видимому, новая подруга юмориста не смогла устоять перед его обаянием.

Надо отметить, что выглядит Екатерина Ковальчук восхитительно. Особенно хороша актриса в купальнике. Пассия Гарика Харламова не стесняется показывать фанатам свои «сдобные» телеса и упругие тылы в трусиках-танга. Поклонники заметили у актрисы вмятину и синячок на ягодице. Может, это родимое пятно? Сама Ковальчук на вопросы фанатов не ответила.

«На попке засос?? Гарик шалит?», «Эти булочки у вас от пекаря??», «Асмус такое и не снилось», «Кристи остается только ревновать», «Мда! Недолго Харлаша рыдал и стенал в подушку, нашел, с кем утешиться», «Вмятина на ягодице? Гарик постарался??», «Заменил одну красотку на другую и, небось, доволен», «Какие откровенные позы! Слюнки даже потекли у мужиков», «Худющая, а попка есть», «Откормил бы Гарик своими хот-догами», — пишут фолловеры.

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