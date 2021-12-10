Дразнилки и заливистый смех! Лиза Галкина «напала» на Максима с победными плясками, растеряв тапки

Дочка Примадонны от души веселилась, крутясь по комнате в Грязи словно юла.

В Storeis микроблога шоумен Максим Галкин делился с поклонниками памятными кадрами, запечатлев танцевальные мини-вечеринки Лизы Галкиной. Дочка Примадонны отплясывала перед отцом в розовой пижамке под собственный заливистый смех.

Малышка так увлеклась своими «дразнилками», что даже не заметила, как растеряла тапочки. Потом Лиза в растерянности бродила по спаленке, разыскивая «пропажу». Один тапок после танцевального кульбита приземлился на ковер, другой — прямо в игрушки. Максим Галкин был так очарован веселым смехом дочки Лизы, что и сам не удержался, стал смеяться в ответ.

«Что это?! Что за танцы? — смеялся за кадром Максим Галкин, пытаясь угадать: — Это танцы победителя, да?»

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