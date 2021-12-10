Сама малютка, слова еле выговаривает! Лиза Галкина на старых кадрах «летала» по деревенскому замку, подбегая к маме

На этом архивном видео дочке Примадонны не больше четырех лет. А она уже разбирается в моде.

Лиза Галкина устроила модный приговор для мамы Аллы Пугачевой и сестры Кристины Орбакайте. Сначала под прицелом маленького эксперта оказалась старшая наследница Примадонны, а потом и сама артистка.

Дочка шоумена Максима Галкина кружилась вокруг своей сестры, которая приехала погостить в подмосковный особняк в деревне Грязь. Лиза осталась в полном восторге от мерцающего платья Кристины с искрящимися пайетками, также малышка оценила меховую накидку певицы. Кажется, сестренка Гарри любит все блестящее.

Потом Лиза «подлетела» к маме Алле, похвалив ее сумочку и модные сапожки. Примечательно, что это видео было снято еще до того, как двойняшки Гарри и Лиза пошли в школу. Оба еще плохо выговаривают слова. На кадрах им не больше четырех лет.

«Мне нравятся эти блестючки… И я еще не сказала про сапоги и эту накидку меховую», — восхитилась дочка шоумена. «А у мамы, что тебе понравилось?» — спросил Максим. «Сумочка, и вот эти сапожки!» — добавила Лиза. «А ты мне вся нравишься! И хвостики, и платьице, и рюкзачок», — попыталась обнять дочку Алла. «И еще пуговички», — тут же вспомнила Лиза, одаривая маму похвалой. «Ну прямо какой-то модный приговор», — удивился Гарри, не выговаривая буквы.

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