Хозяйничают на кухне мамы Аллы! Лиза Галкина тайком съела кусочек ветчины для пиццы, пока Максим отвернулся

Дочка Примадонны вместе с братиком Гарри и отцом приготовила на ужин пиццу с сыром и ветчиной.

Максим Галкин в своем микроблоге поделился кадрами своих кулинарных мастер-классов. Вместе с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой муж Примадонны, шоумен Максим Галкин, приготовил пиццу из ветчины, руколы, помидоров черри и сыра.

Пока отец отвернулся, Лиза успела стащить кусочек ветчины со стола и тайком скушать его. Галкин не стал журить дочку за то, что она полакомилась колбаской, прекрасно понимая, что, глядя на пиццу, у детей разыгрался аппетит.

Вместе с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой шоумен похозяйничал на кухне Аллы Пугачевой в замке в подмосковной Грязи, поделившись простым рецептом приготовления пиццы.

«Эй! А где ветчина?» — спросил у дочки Максим. «Вот тут! Ммм… вкусно», — довольно ответила Лиза, поглаживая животик. «Ну что надо еще добавить?» — вспоминал кулинарный рецепт муж Примадонны. «Посыпать сыром», — добавила дочка шоумена.

После чего пиццу отправили в духовку для запекания. Кстати, восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза просто обожают готовить: летом они балуют домашних легкими овощными салатиками, а зимой — выпечкой, к примеру, свежими пышками с корицей, морковкой и яблоками.

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