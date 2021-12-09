«Ох, какая ложбинка»: Клава Кока в коротком платье без лифчика подразнила точеной фигурой

Клава Кока уже успела стать популярной певицей. При этом еще в 2015 году она стала работать с лейблом Black Star. Теперь у нее миллионы поклонников.

Юная исполнительница много путешествует, не боится экспериментировать с имиджем и порой облачается в наряды с пикантными деталями. Артистка и сама шутит над собой, поэтому спокойно реагирует на критику своих образов.

С наступлением зимы Клава стала регулярно появляться на публике. Она на днях выступила на «Песне года» в платье-сетке, а также повеселилась на концерте Сергея Жукова. 8 декабря певица отметилась на съемках.

Она облачилась в мини-платье с принтом и колготки со стразами. Кока также надела ультрамодные босоножки на платформе. Она станцевала с парнями перед камерой.

Кукольное платье едва прикрыло ее прелести. Она вела себя непринужденно и даже шутила. Она засветила свой бюст без лифчика.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что у Клавы идеальная фигура. «Ну что за девочка», «Ангельски хороша», «Ох, какая ложбинка», «Такой милый образ», «Едва прикрыла орех», «Просто безупречные ножки», «Как ходить на таких каблуках?», «Платье прям едва держится», «Ну хорошенькая», «С прической прям Монро», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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