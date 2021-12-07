«Что за дива!»: Клава Кока в силуэтном платье и боа оторвалась на вечеринке Дани Милохина

Клава Кока стала для многих кумиром. Молодая девушка за последние годы построила успешную карьеру певицы, выпустив несколько хитов. Теперь блондинку часто зовут на корпоративы и праздничные мероприятия.

Примечательно, что она любит экспериментировать со стилем. Артистка в последнее время стала выбирать более женственные образы. Ей удается удивлять поклонников.

6 декабря в Москве состоялось несколько громких событий. Так, Кока успела повеселиться на концерте Сергея Жукова. А потом она приехала на вечеринку к Дане Милохину, который отметил свое 20-летие.

Для такого случая певица принарядилась. Она предстала в бархатном платье изумрудного цвета. Силуэтный наряд на тонких бретельках подчеркнул ее фигуру. Туфли на каблуке и белое боа дополнили образ.

Клава оторвалась на празднике. Она не только поздравила именинника, но и устроила танцы. Певица без белья, поэтому засветила красоту своих форм. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты.

«Ну что за милашка», «Вот это каблуки», «Клава, какая ты крутая», «Очень красивая», «Без лифчика так бюст стоит?», «Хороша!», «Что за дива!», «Какие танцы», «Вы словно сошли с подиума», «Клавочка, какая вы стройняшка», «Шикарное платье», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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