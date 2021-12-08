Даже не прикрылась: новая пассия Тимати бесстыдно обнажила свой упругий бюст на камеру

Саша Дони в этом году была замечена в Греции с Тимати. Один из самых известных холостяков в России уже больше года свободен. Он расстался с Анастасией Решетовой, которая подарила ему сына.

Даже участие в телевизионном шоу не помогло ему обрести любовь. А вот 19-летняя киевлянка смогла его очаровать. Позже они также вместе провели время на Мальдивах. Но пока открыто о своих отношениях они не говорят.

В последнее время Саша регулярно путешествует. При этом она то и дело хвастается растяжкой. Бывшая гимнастка носит женственные наряды, которые подчеркивают ее фигуру.

Блондинка на этот раз решилась на еще более смелое фото, чем обычно. Она запечатлелась топлес, раздевшись до штанов. Дони выставила грудь напоказ, но зарисовала интимные места. Она продемонстрировала рельефный пресс.

Поклонники были сражены тем, как выглядит юная модель. Многие осыпали ее комплиментами. Некоторые фанаты сравнивают ее с бывшей возлюбленной Тимати Аленой Шишковой.

«Ну что за девушка», «Зачем было сниматься топлес и все замазывать?», «И хочется, и колется», «Как топорщится», «Природа не обделила», «Такой пресс! Просто сталь», «Очень стройная», «Ну вы бомба», «Какую красоту прятала», «Просто чика», — прокомментировали кадры подписчики.

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