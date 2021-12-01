«Саша Дони и ее бидоны рулят»: подруга Тимати обтянула выдающуюся грудь в латекс

Недавно украинская модель Саша Дони и Тимати провели отпуск на Миконосе. Будучи там рэпер опубликовал первые снимки с яркой блондинкой. Позже они отдохнул на Мальдивах, а теперь модель вернулась в Киев.

В своем инстаграме на опубликовала снимок, на котором позировала в джинсах с высокой посадкой, а выдающуюся грудь обтянула в в латекс.

«Когда Саша Дони и ее бидоны рулят! Супер-девушка и ее фигура! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Дони порассуждала о богатстве. Так, по мнению Саши родинка на шее сулит богатство. Именно поэтому она когда-то рисовала себе ее маркером.

Под одной из свежих фотографий Саша предалась рассуждениям о богатстве.

Добавим, что по слухам, роман Тимура с Сашей является пиар-ходом.

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