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Еще чуть-чуть – и треснет: новая подруга Тимати едва натянула на свою пышную грудь кожаный мини-топ

Блондинка Саша Дони пришла на шопинг и выбрала кожаный комплект.

Еще чуть-чуть – и треснет: новая подруга Тимати едва натянула на свою пышную грудь кожаный мини-топ
Тимати и Саша Дони. Фото: Global Look Press

Киевлянка Саша Дони в свои 19 лет уже успела «наследить» в биографии рэпера Тимати, отдохнув с ним несколько раз на популярных курортах. Сейчас к красотке приковано внимание многомиллионной армии фанатов певца, и девушка этим пользуется.

В своем микроблоге в Instagram длинноногая красотка снова подразнила подписчиков. Как и все девушки, она обожает шопинг и сделала снимок в магазине. Саша предстала в откровенном кожаном наряде, состоящем из топа на одной лямке и юбочки с контрастной шнуровкой.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Получился сексуальный дерзкий образ, который, кстати, Дони уже даже выгуливала в люди. Ее не смущает то, что крошечный топ на ее внушительной груди смотрится как нижнее белье.

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