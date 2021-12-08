«Не болей и работай-работай»: Басилашвили трогательно поздравил Фрейндлих с днем рождения

8 декабря свой день рождения отмечает народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. В 2021 году актрисе исполнилось 87 лет.

В этот день ее поздравляют коллеги и близкие. Не остался в стороне и давний друг Алисы Бруновны, не раз бывший ее партнером на сцене и в кино, Олег Басилашвили.

«Дай бог тебе здоровья, сил, хоть их у тебя и так много, энергии такое количество, что на десятерых хватит, — обратился к имениннице актер, которому тоже 87. — Желаю уверенности в своем деле и необходимости его на нашей большой планете. Желаю тебе всего самого-самого доброго, твоим близким, твоим людям, которые тебя любят, а любят тебя очень и очень многие. Я тебе должен признаться, что когда работаю с тобой вместе, то всегда испытываю подлинное наслаждение и удовольствие от общения с тобой. Поздравляю тебя, будь здорова, не болей и работай-работай. Работай на пользу себя и всех нас».

А здоровье артистке, несомненно, понадобится. Как отмечает ФАН, в 2021 году Алиса Фрейндлих переболела коронавирусом и перенесла опасное осложнение — цитокиновый шторм. Однако, как только она поправилась, то тут же вернулась в театр и продолжила играть в спектаклях.

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