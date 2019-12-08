Однокурсник, режиссер, актер: три «служебных романа» Алисы Фрейндлих

«Служебный роман», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс»… Народная артистка СССР прославилась на всю страну после ролей в этих и других фильмах.

Пожалуй, самой запоминающейся стала роль Алисы Фрейндлих в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман». Интересно, что у актрисы, как и у ее героини, тоже случился в жизни служебный роман. Да не один, а целых три.

Владимир Карасев – что быстро вспыхивает, то быстро гаснет

Это был студенческий брак. Поступив после школы в Ленинградский театральный институт, изящная и очень женственная Алиса с ее огромными бездонными глазами сразу стала пользоваться популярностью среди парней. А самой ей приглянулся однокурсник Владимир Карасев.

Молодые люди начали встречаться, потом Владимир сделал предложение, и Алиса вышла за него замуж. Поначалу казалось – брак получится прочным и долгим, однако они развелись уже спустя год. Позднее Алиса Бруновна признавалась: ей только казалось, что она любит Карасева.

Игорь Владимиров – опытный режиссер для молодой актрисы

После окончания института Алису приняли в театр имени Комиссаржевской, где она играла поначалу детей и подростков, а также различные второстепенные роли. До сих пор актриса вспоминает те времена с теплотой, подчеркивая, что именно тогда прошла настоящую школу актерского мастерства.

А однажды в театре появился новый режиссер – Игорь Владимиров. Он был на 16 лет старше Алисы и сразу разглядел и талант, и красоту молодой актрисы. Скоро новый режиссер уже ставил спектакли специально под Алису, стараясь как можно полнее раскрыть ее природный дар.

И Алису тянуло к нему, однако она не собиралась становиться очередным развлечением для успешного и опытного режиссера, привыкшего к женскому вниманию. Для этого она слишком высоко себя ценила.

Они поженились. В семье все сложилось хорошо, скоро родилась дочь Варвара, однако это не мешало Владимирову увлекаться хорошенькими актрисами. Алиса Фрейндлих не стала терпеть измен, и брак распался, несмотря на взаимную любовь.

Надо сказать, немалую роль в расставании сыграла и ревность мужа – только не к мужчинам, а к успеху Алисы Бруновны в кино. Игорь Владимиров был против ее съемок у Рязанова, повторяя, что она создана не для кино, а для театра.

Взаимные претензии перевесили любовь, и пара рассталась.

Юрий Соловей – муж звезды

Третий муж Алисы Фрейндлих, Юрий Соловей, тоже был артистом. Впрочем, по сравнению с Алисой, тогда уже звездой советского кино и сцены, он не был успешным, и о нем говорили, как о «муже Фрейндлих», что было бы обидным для любого мужчины.

На этой почве в семье порой случались размолвки. Масла в огонь подливала и подросшая Варвара – девочка, став подростком, не собиралась терпеть в доме чужого мужчину и всячески способствовала ссорам. Только потом, став взрослой, она жалела о своем поведении, в 13 же лет об этом мало кто задумывается.

Несмотря ни на что, Алиса и Юрий более-менее счастливо прожили вместе 14 лет. Юрий бросил сцену и стал заниматься тем делом, которое ему действительно удавалось, — он оказался талантливым художником.

А когда у него появилась возможность уехать за границу, Алиса Бруновна рассталась с мужем спокойно, без сожалений и обид. Просто этот брак изжил себя. Они с Юрием сумели сохранить теплые отношения и после развода, Алиса Бруновна несколько раз приезжала в Германию на его выставки.

Одинока, но по-прежнему популярна

Больше Алиса Фрейндлих замуж не выходила. И сегодня она убеждена: актрисе лучше жить одной, без мужа. Правда, при этом всю свою жизнь она пользуется огромной популярностью у мужчин, даже сейчас, в свои 85 лет, оставаясь такой же привлекательной и женственной.

Актриса признается, что счастлива. Она по-прежнему востребована в профессии, у нее прекрасная дочь, внучка Анна стала продюсером, а внук Никита – режиссером. В 2017 году на экраны вышел снятый им фильм «Карп отмороженный» с Алисой Фрейндлих в одной из главных ролей.

А мы поздравляем любимую актрису с днем рождения и желаем побольше сил и крепкого здоровья!