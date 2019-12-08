Звездные истории

Однокурсник, режиссер, актер: три «служебных романа» Алисы Фрейндлих

8 декабря празднует свой день рождения Алиса Фрейндлих – актриса, чье имя знают в нашей стране все.

Однокурсник, режиссер, актер: три «служебных романа» Алисы Фрейндлих
Актриса Алиса Фрейндлих. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

«Служебный роман», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс»… Народная артистка СССР прославилась на всю страну после ролей в этих и других фильмах.

Пожалуй, самой запоминающейся стала роль Алисы Фрейндлих в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман». Интересно, что у актрисы, как и у ее героини, тоже случился в жизни служебный роман. Да не один, а целых три.

Владимир Карасев – что быстро вспыхивает, то быстро гаснет 

Алиса Фрейндлих.Кадр из фильма «Полосатый рейс», 1961 г.
Алиса Фрейндлих. Кадр из фильма «Полосатый рейс», 1961 г.

Это был студенческий брак. Поступив после школы в Ленинградский театральный институт, изящная и очень женственная Алиса с ее огромными бездонными глазами сразу стала пользоваться популярностью среди парней. А самой ей приглянулся однокурсник Владимир Карасев.

Кадр из фильма «Похождения зубного врача», 1965 г.
Кадр из фильма «Похождения зубного врача», 1965 г.

Молодые люди начали встречаться, потом Владимир сделал предложение, и Алиса вышла за него замуж. Поначалу казалось – брак получится прочным и долгим, однако они развелись уже спустя год. Позднее Алиса Бруновна признавалась: ей только казалось, что она любит Карасева.

Игорь Владимиров – опытный режиссер для молодой актрисы

Кадр из фильма «Служебный роман», 1977 г.
Кадр из фильма «Служебный роман», 1977 г.

После окончания института Алису приняли в театр имени Комиссаржевской, где она играла поначалу детей и подростков, а также различные второстепенные роли. До сих пор актриса вспоминает те времена с теплотой, подчеркивая, что именно тогда прошла настоящую школу актерского мастерства.

А однажды в театре появился новый режиссер – Игорь Владимиров. Он был на 16 лет старше Алисы и сразу разглядел и талант, и красоту молодой актрисы. Скоро новый режиссер уже ставил спектакли специально под Алису, стараясь как можно полнее раскрыть ее природный дар.

Кадр из фильма «Служебный роман», 1977 г.
Кадр из фильма «Служебный роман», 1977 г.

И Алису тянуло к нему, однако она не собиралась становиться очередным развлечением для успешного и опытного режиссера, привыкшего к женскому вниманию. Для этого она слишком высоко себя ценила.

Они поженились. В семье все сложилось хорошо, скоро родилась дочь Варвара, однако это не мешало Владимирову увлекаться хорошенькими актрисами. Алиса Фрейндлих не стала терпеть измен, и брак распался, несмотря на взаимную любовь.

Надо сказать, немалую роль в расставании сыграла и ревность мужа – только не к мужчинам, а к успеху Алисы Бруновны в кино. Игорь Владимиров был против ее съемок у Рязанова, повторяя, что она создана не для кино, а для театра.

Взаимные претензии перевесили любовь, и пара рассталась.

Юрий Соловей – муж звезды

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1978 г.
Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1978 г.

Третий муж Алисы Фрейндлих, Юрий Соловей, тоже был артистом. Впрочем, по сравнению с Алисой, тогда уже звездой советского кино и сцены, он не был успешным, и о нем говорили, как о «муже Фрейндлих», что было бы обидным для любого мужчины.

На этой почве в семье порой случались размолвки. Масла в огонь подливала и подросшая Варвара – девочка, став подростком, не собиралась терпеть в доме чужого мужчину и всячески способствовала ссорам. Только потом, став взрослой, она жалела о своем поведении, в 13 же лет об этом мало кто задумывается.

Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.
Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.

Несмотря ни на что, Алиса и Юрий более-менее счастливо прожили вместе 14 лет. Юрий бросил сцену и стал заниматься тем делом, которое ему действительно удавалось, — он оказался талантливым художником.

А когда у него появилась возможность уехать за границу, Алиса Бруновна рассталась с мужем спокойно, без сожалений и обид. Просто этот брак изжил себя. Они с Юрием сумели сохранить теплые отношения и после развода, Алиса Бруновна несколько раз приезжала в Германию на его выставки.

Одинока, но по-прежнему популярна 

Кадр из фильма «Карп отмороженный», 2017 г.
Кадр из фильма «Карп отмороженный», 2017 г.

Больше Алиса Фрейндлих замуж не выходила. И сегодня она убеждена: актрисе лучше жить одной, без мужа. Правда, при этом всю свою жизнь она пользуется огромной популярностью у мужчин, даже сейчас, в свои 85 лет, оставаясь такой же привлекательной и женственной.

Актриса признается, что счастлива. Она по-прежнему востребована в профессии, у нее прекрасная дочь, внучка Анна стала продюсером, а внук Никита – режиссером. В 2017 году на экраны вышел снятый им фильм «Карп отмороженный» с Алисой Фрейндлих в одной из главных ролей.

А мы поздравляем любимую актрису с днем рождения и желаем побольше сил и крепкого здоровья!

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Однокурсник, режиссер, актер: три «служебных романа» Алисы Фрейндлих
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