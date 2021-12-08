«Уходила, как песок сквозь пальцы»: в Санкт-Петербурге проводили Нину Ургант в последний путь

Актрису проводили со сцены ее родного театра, в котором она прослужила 59 лет.

В Санкт-Петербурге 8 декабря попрощались с Ниной Ургант. Поклонники легендарной актрисы, той самой сестры милосердия Раи из «Белорусского вокзала», которая так трогательно исполняла песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», в последний раз несут ей цветы.

На сцену Александринского театра она выходила 59 лет подряд. В 2022 году был бы юбилей — Нине Николаевне должны были вручить награду «Легенда сцены», до этого радостного события она не дожила совсем немного.

Уже известно, что памятный знак передадут родственникам актрисы в память о знаменитой бабушке.

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Церемония началась в 10.00 утра, она организована в родном театре Нины Ургант. Катафалк с телом актрисы прибыл за 20 минут до начала. К тому моменту у входа уже собрались десятки человек, которые пришли лично выразить слова соболезнования родным Нины Николаевны.

Актрисы не стало 3 декабря 2021 года. 6 декабря Иван Ургант, ее любимый внук, посвятил бабушке свое шоу на Первом канале. Он делился воспоминаниями и трогательно отметил:

«Нина дала нам с ней попрощаться. Она медленно уходила, как песок сквозь пальцы. Такое всегда ощущаешь, начинаешь чувствовать себя иначе».

Нине Николаевне было 92 года, она до последнего старалась не отставать от жизни, следила за творчеством сына Андрея и внука Ивана, давала советы, была самым строгим критиком.

Умерла актриса в своей четырехкомнатной квартире на набережной Крюкова канала, где прожила почти всю жизнь.

Телеведущий Иван Ургант с женой Натальей прибыли одними из первых. Лица пары были закрыты черными масками, глаза опущены в пол.

В зале актер Михаил Боярский, губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант. Мои глубокие соболезнования в этот скорбный час для всех, кто ее знал и любил», — отметил Беглов.

Первые минуты прощания прошли за закрытыми дверьми. Родные и близкие попросили время, чтобы остаться наедине с актрисой.

«Она для меня была тетей. Наши два клана переплелись. Она была всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришел, чтобы знали моя мама и отец, что я передал соболезнования», — с трудом подобрал слова Михаил Боярский.

Телеграммы с соболезнованиями прислали Сергей Шойгу, Владимир Мединский, Сергей Нарышкин. В каждом сообщении самые теплые воспоминания о творчестве актрисы, ее большом вкладе в советское и российское кино.

Художественный руководитель и директор Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин во время выхода на сцену отметил, что Нина Николаевна была особенным человеком.

«Она была прямой и пафос не любила. Но это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров. Она была актрисой. Со всеми плюсами и недостатками, которая обладала уникальным талантом. Блестящая и характерная. Она играла отрицательную героиню, но завоевывали симпатии. У нее выдающаяся роль в «Вишневом саде».

Через полчаса после начала церемонии в театр начали пускать поклонников актрисы. Проститься с ней могут все желающие.

Похороны пройдут в этот же день, но пока место отпевания и погребения родные держат в тайне.

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