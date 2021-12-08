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«Уходила, как песок сквозь пальцы»: в Санкт-Петербурге проводили Нину Ургант в последний путь

Актрису проводили со сцены ее родного театра, в котором она прослужила 59 лет.

«Уходила, как песок сквозь пальцы»: в Санкт-Петербурге проводили Нину Ургант в последний путь
«Уходила как песок сквозь пальцы»: В Санкт-Петербурге простились с Ниной Ургант. Фото: кадр из фильма «Белорусский вокзал»

В Санкт-Петербурге 8 декабря попрощались с Ниной Ургант. Поклонники легендарной актрисы, той самой сестры милосердия Раи из «Белорусского вокзала», которая так трогательно исполняла песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», в последний раз несут ей цветы.

На сцену Александринского театра она выходила 59 лет подряд. В 2022 году был бы юбилей — Нине Николаевне должны были вручить награду «Легенда сцены», до этого радостного события она не дожила совсем немного.

Уже известно, что памятный знак передадут родственникам актрисы в память о знаменитой бабушке.

Церемония началась в 10.00 утра, она организована в родном театре Нины Ургант. Катафалк с телом актрисы прибыл за 20 минут до начала. К тому моменту у входа уже собрались десятки человек, которые пришли лично выразить слова соболезнования родным Нины Николаевны.

Прощание с Ниной Ургант
Прощание с Ниной Ургант. Фото: Артем Килькин/КП

Актрисы не стало 3 декабря 2021 года. 6 декабря Иван Ургант, ее любимый внук, посвятил бабушке свое шоу на Первом канале. Он делился воспоминаниями и трогательно отметил:

«Нина дала нам с ней попрощаться. Она медленно уходила, как песок сквозь пальцы. Такое всегда ощущаешь, начинаешь чувствовать себя иначе».

Прощание с Ниной Ургант
Прощание с Ниной Ургант. Фото: Артем Килькин/КП

Нине Николаевне было 92 года, она до последнего старалась не отставать от жизни, следила за творчеством сына Андрея и внука Ивана, давала советы, была самым строгим критиком.

Умерла актриса в своей четырехкомнатной квартире на набережной Крюкова канала, где прожила почти всю жизнь.

Телеведущий Иван Ургант с женой Натальей прибыли одними из первых. Лица пары были закрыты черными масками, глаза опущены в пол.

Иван Ургант с женой
Иван Ургант с женой. Фото: Роман Лялин/КП

В зале актер Михаил Боярский, губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант. Мои глубокие соболезнования в этот скорбный час для всех, кто ее знал и любил», — отметил Беглов.

Первые минуты прощания прошли за закрытыми дверьми. Родные и близкие попросили время, чтобы остаться наедине с актрисой.

«Она для меня была тетей. Наши два клана переплелись. Она была всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришел, чтобы знали моя мама и отец, что я передал соболезнования», — с трудом подобрал слова Михаил Боярский.

Прощание с Ниной Ургант
Михаил Боярский пришел проститься с Ниной Ургант. Фото: Артем Килькин/КП

Телеграммы с соболезнованиями прислали Сергей Шойгу, Владимир Мединский, Сергей Нарышкин. В каждом сообщении самые теплые воспоминания о творчестве актрисы, ее большом вкладе в советское и российское кино.

Художественный руководитель и директор Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин во время выхода на сцену отметил, что Нина Николаевна была особенным человеком.

«Она была прямой и пафос не любила. Но это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров. Она была актрисой. Со всеми плюсами и недостатками, которая обладала уникальным талантом. Блестящая и характерная. Она играла отрицательную героиню, но завоевывали симпатии. У нее выдающаяся роль в «Вишневом саде».

Прощание с Ниной Ургант
Прощание с Ниной Ургант. Фото: Артем Килькин/КП

Через полчаса после начала церемонии в театр начали пускать поклонников актрисы. Проститься с ней могут все желающие.

Похороны пройдут в этот же день, но пока место отпевания и погребения родные держат в тайне.

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