«Лера на стиле!»: Лазарев запечатлел Кудрявцеву в пятнистых джинсах и меховых сапожках

50-летняя телеведущая не побоялась предстать в повседневном образе за кулисами «Песни года».

Лера Кудрявцева является телеведущей. Она работает на телевидении с юных лет. Блондинка не скрывает, что многие артисты выросли на ее глазах. Сама Лера старается следить за внешностью.

В свои 50 лет она может дать фору более молодым коллегам. До сих пор телеведущая дружит с Сергеем Лазаревым. Раньше их связывали романтические отношения, но до свадьбы дело не дошло.

На днях Кудрявцева виделась с певцом. Они учили текст для «Песни года». И вот 4 декабря состоялось долгожданное событие. В гримерке она снова увиделась с Лазаревым. Он решил заснять телеведущую в непривычном виде.

Блондинка была не в платье, как обычно, а в пятнистых джинсах, толстовке и зеленых меховых сапожках с леопардовым принтом. Лера призналась, что замерзла.

«Лера на стиле!» — подметил Сергей. «Лерка Кудрявцева в меховых зеленых сапожках!» — сказал он. «Да, потому что на улице просто какой-то холод собачий!» — пояснила Лера «Лер, ты так будешь вести «Песню года?» — уточнил певец. «Да, ну кэжуал, все уже» — заверила она. «Хватит уже платьев», — согласился артист. «15 лет ведем вместе и 50 лет „Песне года“ сегодня» — рассказал Лазарев.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что она без блесток, рюш и каблуков хорошо выглядит. Многие одарили комплиментами телеведущую. «Какая красивая», «Обожаю ваш стиль», «Ну просто прелесть», «Ваша дружба прекрасная», «Лера, какая милаха», «Сапожки чудесные», «Наряд отличный», «Такая стройная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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