«Поехали домой, зайка»: Валерия в длинной шубе из натурального меха щегольнула в заснеженной Москве

Певица в компании коллег провела на новогодних съемках всю ночь. После этого она оказалась в компании Филиппа Киркорова.

Валерия уже длительное время строит карьеру. Даже в 53 года она продолжает выступать, записывать дуэты и экспериментировать со стилем. Певица обладает стройной фигурой. Она часто носит короткие платья и ботфорты.

Муж Иосиф Пригожин не перестает восхищаться возлюбленной. В этом месяце стартовали новогодние съемки. Почти каждый день артисты проводят вне дома.

Накануне Валерия провела время на очередных съемках в «Главкино». Ей пришлось задержаться там до поздней ночи. Когда она вышла на улицу, то начался снегопад. Певица была в длинной соболиной шубе. Она решила спеть песню «Опять метель» для мужа Иосифа. Рядом также оказался Филипп Киркоров. Несмотря на усталость, они были в хорошем настроении.

«Поехали домой, зайка! Четвертый час ночи!» — отметил Пригожин. «У артистов работа легкая! Четыре часа! Спокойной ночи, Лерочка!» — сказал Киркоров.

В это время Валерия уже садилась в респектабельный автомобиль. Она собиралась поехать домой отдыхать. Поклонники восхитились тем, как выглядела певица. К слову, Полина Гагарина, Анна Нетребко и другие звезды тоже достали шубки, так как настала настоящая зима. «Ну что за красотка», «Спели волшебно», «Вот это компания», «Валерия просто роскошна», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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