Немедийная красавица-внучка Никиты Михалкова вышла в свет

6 декабря в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Среди звезд, пришедших посмотреть мюзикл, оказались сын Никиты Михалкова Артем и его дочь Наталья.

Репортеры уделили 19-летней девушке особое внимание. Ведь внучка знаменитого режиссера редко выходит в свет и старается вести тихую жизнь вдали от блеска шоу-бизнеса.

Как пишет «Комсомольская правда», происхождение и яркая внешность молодой красавицы не оставляли сомнений, что она станет звездой кино или известной моделью. Но Наталья закрыла свои страницы в соцсетях от посторонних. В 2020 году она окончила школу, и поклонники знаменитой семьи даже не знают, в какой вуз поступила девушка, не говоря уже о ее планах на карьеру.

Напомним, всего у 76-летнего Никиты Михалкова 11 внуков и даже уже есть правнук. Ранее у Teleprogramma.pro вышло видео об этой звездной семье.

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