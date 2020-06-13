«В добрый путь»: 17-летняя внучка Михалкова успешно окончила школу, в которой обучалось три поколения родственников

17-летняя красавица-внучка Никиты Михалкова Наташа с успехом окончила школу, в которой обучалось сразу три поколения звездной семьи. Снимком с крыльца учебного учреждения на личной странице в Instagram поделилась жена прославленного режиссера Татьяна. На днях актриса хвалилась, что Наталья в последний момент отказалась от модельной карьеры в пользу высшего образования. Куда именно намерена поступать девушка, в семье пока не рассказывают, но подмечают – этот факт обязательно обнародуют, когда само поступление состоится.

На днях же Наталья получила на руки аттестат. Знаменитые родственники поспешили поздравить наследницу с окончанием важного этапа в жизни: Михалкова преподнесла внучке букет розовых роз, а заодно и крепко обняла любимицу. Дальнейший путь Наташи Татьяна одобрила.

«Внученька Наташа получает аттестат школы 1239, бывшая 20я, где когда-то учился ее дедушка Никита, ее папа Артем, тетя Надя, тетя Аня и братья Андрюша и Сережа. Спасибо школе, педагогам и друзьям!!!! Жалко, что не было выпускного. Начинается взрослая жизнь!!!», -сообщила Михалкова.

В комментариях подписчики поспешили лишний раз подметить – Наташа чудесным образом похожа на собственную бабушку. «В добрый путь, умничка!», «И правда очень похожи с бабулей», «Какая она у вас красивая и нежная девушка», «Поздравляем!!!! Счастья!!! Успехов и побед!!!! Ура!!!», — высказались они.