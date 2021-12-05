«Попка голая!»: пассия Тимати с нитью меж ягодиц раскинула ноги в экстремальном шпагате

19-летней киевлянке Саше Дони приписывают бурный роман с рэпером Тимати. Мама певца Симона дала понять, что ее сына всегда окружают красивые девушки. Поэтому женщина к ним особенно не приглядывается. Зато поклонники пристально следят за жизнью рэпера. Поговаривают, что вместе с белокурой пассией рэпер отдыхал на Мальдивах.

На этом же курорте каникулы вместе с бабушкой проводила дочка Тимати — Алиса. А вот маму девочки модель Алену Шишкову в поездку не позвали. Хейтеры ополчились прости рэпера из-за того, что тот якобы привез к дочери на Мальдивы очередную подружку. За сына вступилась Симона, уточнив, что ее внучка не интересуется взрослыми делами, да и в целом, на курорте было полно девушек (Видимо в окружении музыканта, — Прим. ред.). Так что присматриваться ко всем на отдыхе Алиса не стала.

Кстати, пассия Тимати обладает весьма соблазнительной фигуркой. Так, в тонких стрингах Саша Дони села на экстремальный шпагат, повернувшись к камере спиной. Модель из Киева сверкнула своими «сдобными булочками», раскинув ноги в разные стороны.

«Где тут стринги-то? Тонкая ниточка между попкой», «Жесть, какой разврат», «И что? Тимати такое по-вкусу??», «Завидуйте молча! Неплохой вкус у Тимана», «Такой орешек просто так не расколоть», «Попка голая! Тимати взревновал?», «Во дает!», «Ноги прям дугой… А если стринги лопнут спереди?», «Удобно?? Выпятила свою сдобу», — пишут фолловеры.

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