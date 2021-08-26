«Вот у меня красавица»: Николай Басков показал стройную 69-летнюю Ирину Аллегрову

С 19 по 25 августа в Сочи проходил фестиваль музыки «Новая волна», где помимо конкурса молодых исполнителей в программе было обилие творческих встреч и концертов маститых звезд. На закрытии мероприятия появилась и 69-летняя Ирина Аллегрова, которая давно не выходила в свет. Как сейчас выглядит исполнительница хитов «Младший лейтенант» и «Императрица», поклонникам показал Николай Басков.

У себя в Instagram Николай Басков снял stories, на которых запечатлелся рядом с Ириной Аллегровой. «Летим с императрицей», — начал свой репортаж Басков. На что эстрадная дива заметила: «А ты опять в свой Instagram?».

«Летим в Москву, вот у меня красавица, поэтому, конечно, надо сообщить», — подчеркнул артист.

Аллегрова разрешила Баскову показать себя во весь рост, что тот с удовольствием поспешил сделать и запечатлел стройную и стильную исполнительницу.

Ранее Николай Басков вывел на красную дорожку свою маму, 65-летнюю Елену. Женщина своей красотой, моложавостью и стилем просто сразила наповал присутствующих и наделала шуму в Сети.

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