«Ты заслуживаешь счастья»: звезды поздравили Ольгу Орлову со свадьбой

Многие коллеги по шоу-бизнесу, так же как и рядовые поклонники, не знали о тайном замужестве певицы.

5 декабря известная певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала поклонникам о своей свадьбе, которая состоялась еще 27 сентября.

44-летняя звезда показала в Instagram своего нового мужа и назвала его «лучшим мужчиной на свете».

«Я очень счастлива! И хочу поделиться этим счастьем с вами! – написала Ольга. — Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!»

Ведущую бросились поздравлять не только многочисленные поклонники, но и коллеги по ТВ и шоу-бизнесу.

«И мне даже не намекнула! Оленька! Поздравляю!» — написала певица Лолита. «Ты заслуживаешь счастья», — присоединился Николай Басков. «Мои две любви! Умничка», — добавила Ксения Бородина.

Также в комментариях с поздравлениями отметились Валерия, Лера Кудрявцева, Кристина Орбакайте, Наталья Рудова, Юлия Ковальчук, Наталья Подольская, Марина Газманова, Инна Маликова, Влад Кадони, Владимир Левкин, Ольга Серябкина, Эвелина Бледанс, Зара, Катя Лель и другие звезды.

Напомним, в начале 2000-х Орлова состояла в браке с бизнесменом Александром Кармановым. Певица родила предпринимателю сына Артема, из-за чего ей пришлось покинуть группу «Блестящие». В 2004-м пара распалась и с тех пор поклонники гадали, когда же популярная артистка найдет свое счастье.

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